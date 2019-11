Tentativa de arrastão na Imigrantes é frustrada; motoristas fogem pela contramão

Motoristas que voltavam no domingo (17) para a capital depois de passar o feriado prolongado no litoral foram surpreendidos por bandidos na rodovia dos Imigrantes, na altura de Cubatão, na Baixada Santista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um condutor foi vítima de tentativa de assalto.

O roubo, no entanto, foi frustrado por uma equipe da polícia que estava no local. Os bandidos fugiram. Para evitar serem vítimas do bando, outros motoristas fizeram conversão proibida e retornaram para o sentido litoral da estrada pela contramão.

Veja também:

Sistema Cantareira entra em estágio de alerta após perder 5 p.p. em um mês

Sarampo: jovens de 20 a 29 anos são novo público-alvo da campanha de vacinação