Previsão do Tempo: São Paulo terá temperaturas maiores nesta terça-feira

Nesta terça-feira (19), São Paulo começa a sair do clima frio que tomou a cidade nos últimos dias. O sol aparece, ainda que entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas.



Enquanto as mínimas permanecem baixas, em torno de 17ºC, a máxima pode chegar até 27ºC. No entanto, ainda é possível que chova na terça-feira. Ao fim da tarde, as nuvens voltam a tomar o céu e podem criar condições para pancadas isoladas, provocadas pela entrada da brisa marítima.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. O CGE ainda indica taxas de umidade variando entre 40% e 90% na terça.