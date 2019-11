Mulher é presa após usar bebê para entrar com celular em prisão

Uma mulher foi presa após tentar entrar com produtos ilícitos na penitenciária Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG). O caso ocorreu no domingo (17). Para enganar a fiscalização, ela enrolou um celular, um carregador e um chip nas costas e barriga de seu filho, de apenas ano e quatro meses. Tudo estava preso com uma fita adesiva.

A mulher passou pelo raio-x com tranquilidade, mas os policiais perceberam um volume estranho na região da barriga da criança, que acabou sendo revistada. Ela iria visitar o marido na penitenciária e acabou detida.