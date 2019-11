Prefeitura abre investigação para apurar queda de passarela na marginal Tietê

A prefeitura de São Paulo abre nesta segunda-feira (18) uma investigação preliminar sobre a responsabilidades pela queda da passarela na marginal Tietê, na noite de quinta (14).

A estrutura dava apoio a obras da ponte Pirituba-Lapa, que estão sendo executadas pelo consórcio formado pelas empresas EIT e Constran. Paralelamente à apuração municipal, a perícia analisa as causas do acidente, que travou o trânsito na cidade na véspera do feriado da Proclamação da República.

Veja também:

Tentativa de arrastão na Imigrantes é frustrada; motoristas fogem pela contramão

Sistema Cantareira entra em estágio de alerta após perder 5 p.p. em um mês