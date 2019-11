Receita paga 6º lote de restituições do Imposto de Renda de 2019; saiba como consultar

A Secretaria da Receita Federal paga nesta segunda-feira (18) as restituições do 6º lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e de lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o Fisco, serão pagos R$ 2,1 bilhões a 1.365.366 contribuintes. Desse valor, R$ 1,79 bilhões são referentes ao IR 2019, ano-base 2018.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita, ou ligar para o Receitafone 146.

