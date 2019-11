Caminhão-tanque explode e fecha rodovia dos Tamoios; motorista morre

O motorista de um caminhão-tanque morreu carbonizado após o veículo tombar e pegar fogo na rodovia dos Tamoios na manhã desta segunda-feira (18). O acidente ocorreu na altura do km 79, em Caraguatatuba.

A carreta também atingiu um carro e duas pessoas tiveram ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Seis viaturas e 18 bombeiros trabalharam no local para controlar as chamas – o caminhão transportava gasolina e álcool.

Com o acidente, as duas pistas da rodovia dos Tamoios na altura do km 79 chegaram a ser bloqueadas. As rodovias Mogi-Bertioga ou Oswaldo Cruz são alternativas.