Dia da Consciência Negra: Postos do Detran-SP fecham na cidade de SP

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) informou nesta segunda-feira que os postos de atendimento da Capital (São Paulo) estarão fechados nesta quarta-feiura, em função do feriado do Dia da Consciência Negra.

Como o feriado e municipal, o Detran informa que fechará somente onde a prefeitura decretou feriado. Nos demais locais, as unidades estarão funcionando normalmente. O mesmo vale para as unidades que funcionam no Poupatempo.

Mais informações em www.detran.sp.gov.br.