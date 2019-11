Homem desaparece após se afogar em represa de Mairiporã

O Corpo de Bombeiros segue com as buscas nesta segunda-feira (18) por um homem que sumiu na represa de Mairiporã, na Grande São Paulo. A vítima tem 26 anos e desapareceu na tarde de domingo depois de se afogar na altura da estrada do Rio Acima.

Três viaturas dos bombeiros atuam na ocorrência. Segundo o porta-voz da corporação, Marcos Palumbo, a região, conhecida como Sete Quedas, é bastante perigosa. O capitão explica que essa área não é recomendada para a prática de natação e banho porque tem muitas pedras, forte correnteza e fundo irregular.

08h00 equipes reiniciando buscar na represa de Mairiporã. Rod Felipe Salomão Chama, 1000- Represa 7 quedas. 02 vtrs empenhadas nas buscas. #193S — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 18, 2019