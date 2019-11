Morre o ex-piloto da Stock Car, Tuka Rocha, vítima de acidente de avião

Morre o ex-piloto da Stock Car, Tuka Rocha, de 36 anos, uma das vítimas do acidente envolvendo uma aeronave na última quinta-feira, em Barra Grande, distrito de Maraú, no Sul baiano.

Na noite deste sábado (16), morreu a segunda vítima, Maysa Marques Mussi, que tinha 27 anos, e era irmã de Marcela Brandão Elias, morta no mesmo dia do acidente. Sete pessoas permanecem internadas e o caso mais grave é de uma criança de seis anos.

Na sexta (15), militares do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estiveram no local do acidente e partes da aeronave foram recolhidas para análise, além de ouvir as testemunhas.

O avião Cessna modelo C-550 de prefixo PT- LTJ, fabricado em 1981, saiu do aeródromo de Jundiaí, em São Paulo, com destino para um Resort, em Maraú, e levava dez pessoas. A jornalista Marcela Brandão Elias morreu logo após a queda.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil a situação da aeronave era regular, e as causas do acidente estão sendo investigadas pela Aeronáutica e Polícia Civil.

