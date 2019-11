Previsão do tempo: Sem chuva, São Paulo tem domingo ameno

O público que irá ao Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, neste domingo (17), pode comemorar. O dia será ameno e sem previsão de chuvas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima durante a madrugada será de 13ºC, mas durante o dia deve esquentar, atingindo os 23ºC no período da tarde – o GP do Brasil de Fórmula 1 começa às 14h15. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, prevê uma máxima ainda maior, de 26ºC.

Apesar da falta de chuvas, o Inmet ainda prevê céu nublado durante todo o dia. O nascer do sol está previsto para as 5h12 e o pôr do sol para as 18h30. Já a umidade do ar deve ficar entre 48% e 85%, segundo o CGE.

