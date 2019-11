Operação policial para o GP do Brasil de F1 encontra drogas perto de autódromo

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu mais de mais de cinco quilos de drogas durante operação próxima ao autódromo de Interlagos, na zona sul da capital.

Ação contou com ajuda de um cão policial, que indicou um barraco inabitado na Comunidade do Cheba. No local, foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, além de 90 frascos de lança-perfume.

Foram recolhidos ainda 2 aparelhos celulares, papéis de contabilidade sobre o tráficos de drogas na região e aproximadamente R$ 1,2 mil reais em espécie.

Segundo a soldado Edlamar, essa apreensão faz parte de uma operação especial para o GP do Brasil de Fórmula 1. Todo o material encontrado foi encaminhado ao 101º DP (Jardim das Imbuias). Nenhum suspeito foi preso.