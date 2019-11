Vestibular da Unesp: portões fecham às 14h

Nesta sexta-feira, cerca de 95 mil candidatos prestam o vestibular da primeira fase da Unesp (Universidade Estadual Paulista ) de olho em uma das 7.725 vagas espalhadas nas unidades do Estado de São Paulo.

Os portões das unidades onde estarão sendo feito as provas fechados às 14h. Os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência portando documento de identificação, como RG ou Carteira de Habilitação.

O exame terá duração de cinco horas, com a saída do edifício liberada somente após 3 horas e 30 minutos do início. O exame será aplicado em 31 cidades paulistas.

O local de exame pode ser checado no site www.vunesp.com.br.

Os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência portando documento de identificação, como RG ou Carteira de Habilitação.