Previsão do Tempo: São Paulo permanece nublado neste sábado

O tempo em São Paulo deve continuar nublado e com a possibilidade de chuviscos durante todo o dia de sábado, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura máxima prevista não deve passar dos 23º C, a mesma registrada nesta sexta-feira, mas a mínima deve cair de 18º C para 15º C, ou seja, o sábado deve ser um pouco mais frio que a sexta-feira.

Os termômetros devem ter leve reação no domingo, mas a previsão é que o calor volte só no decorrer da semana.