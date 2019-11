Vestibular: primeira fase da Unesp será nesta sexta-feira

Os candidatos a uma vaga na Unesp (Universidade Estadual Paulista ) fazem nesta sexta-feira a prova da primeira fase do vestibular 2020.

Ao todo são 95.440 candidatos disputando 7.725 vagas distribuídas em unidades espalhadas pelo estado de São Paulo.

O exame terá duração de cinco horas, com a saída do edifício liberada somente após 3 horas e 30 minutos do início. O exame será aplicado em 31 cidades paulistas.

O local de exame no site www.vunesp.com.br. os portões serão fechados às 14h. Os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência portando documento de identificação, como RG ou Carteira de Habilitação.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato com o Disque Vunesp, no telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h, ou acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.