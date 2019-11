Uber vai mostrar informações de transporte público em São Paulo

Uma boa notícia para quem vive usando aplicativo de carona, mas quer economizar e planejar melhor a viagem: ficou mais fácil comparar preços e horários com a rede pública de ônibus, metrô e trens. Isso porque o Secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, e a diretora geral da Uber no Brasil, Claudia Woods, anunciaram nesta quinta-feira (14) a integração do app ao transporte público da cidade.

O novo recurso do aplicativo possibilita que o usuário visualize a opção "Transporte Público" ao lado dos já oferecidos "UberX" e "Uber Juntos". A aba apresentará as melhores rotas para se chegar ao destino usando a rede de transporte público, com horários de partida e chegada atualizados, além de instruções de caminhada para os pontos de embarque e desembarque.

Para facilitar comparações, ainda serão exibidos preço e horário de chegada estimado de todas as opções. "A verdade é que, em muitas situações, o transporte público é a opção mais rápida e mais barata, então queremos ajudar nossos usuários a tomar decisões informadas. A Uber é um complemento ao transporte público", afirmou Claudia, durante o anúncio no Palácio dos Bandeirantes.

São Paulo é a décima metrópole global a contar com a integração. Em cidades como Londres, Sydney, Paris e Denver, a integração foi ainda mais longe e os usuários já podem comprar a passagem de transporte pelo aplicativo.

O novo recurso vai aparecer para grupos de usuários da Uber gradualmente, ao longo das próximas semanas, conforme as atualizações do aplicativo.