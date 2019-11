Segurança particular mata homem que tentou assaltar mulher em bairro nobre de SP

Uma tentativa de assalto terminou em morte nesta quinta-feira (13). No bairro Itaim Bibi, área nobre de São Paulo, um homem vestido como entregador de comida por aplicativo tentou roubar de uma mulher que saía de um shopping.

A moça saía de um carro de luxo, escoltada por seguranças particulares, quando foi abordada pelo rapaz. Ele se aproxima com uma moto, usando capacete e levando uma bolsa térmica nas costas.

O segurança então se coloca entre a mulher e o rapaz, que, segundo a polícia, teria sacado sua arma e tentado atirar contra o outro homem. No entanto, a bala não sai, e o segurança puxa seu próprio revólver.

Enquanto o rapaz vestido de entregador corre para a saída do estacionamento do shopping, a mulher alvo do assalto foge para dentro do estabelecimento. O segurança dispara contra o assaltante duas vezes, fazendo-o cair.

Pouco depois, ainda no local, o rapaz acaba por falecer. O caso ainda é investigado, e a identidade dos envolvidos está sob sigilo.

O aplicativo com o qual o assaltante aparentava trabalhar respondeu em nota ao ocorrido. O iFood declarou que o indivíduo não está cadastrado em sua plataforma, e posou como falso entregador.

