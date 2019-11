Em São Caetano, avenida Goiás abre espaço para bikes e novos transportes

Reestruturação das calçadas da principal via de São Caetano permitirá vinda dos patinetes e bicicletas elétricas. Mudanças serão implantadas no trecho entre as avenidas Presidente Kennedy e Guido Aliberti. Previsão é de que obras comecem no primeiro trimestre do próximo ano e tenham duração de 180 dias. Orçamento não está fechado.

“A implantação das calçadas busca melhorar as condições de passeio dos pedestres da Goiás, que é a principal via arterial do município e exerce papel organizador no espaço urbano local e regional. O projeto estimula deslocamentos ativos, incentiva hábitos mais saudáveis e contribui para a redução das emissões de gases poluentes", disse, José Auricchio Júnior, prefeito de São Caetano.

De acordo com a prefeitura, 2,9 km da avenida Goiás passarão por reformulação, o que inclui todo o trecho com canteiro central. Ficará de fora apenas a parte inicial, na divisa com Santo André, que não tem mão dupla.

Confira detalhes do projeto na avenida Goiás

Pistas mais estreitas aos carros

A prefeitura diz que não vai alterar o número de pistas disponíveis atualmente para os automóveis, mas elas devem ficar mais estreitas para acomodar ciclovias nos dois lados à direita de cada sentido. Vagas de estacionamento ainda existentes devem sair de vez da Goiás e ganhar vias vizinhas. Quanto à velocidade máxima, normalmente reduzida em vias que ganham ciclovias, a prefeitura diz ainda estudar o tema.

Licença, que o pedestre vai passar

A ideia é dar prioridade ao pedestre, que vai continuar com o mesmo espaço para circulação, mesmo com a ciclovia e a via verde. O projeto prevê readequação da sinalização e

a padronização das soluções de acessibilidade.

Faixa para pedestre, bikes e plantas!

Além de uma faixa para os ciclistas e outros meios alternativos, as calçadas vão receber uma faixa verde de 1,20 metro em toda sua extensão. A exceção será na frente de locais com garagens.

Espaço fixo para os ciclistas

A nova avenida Goiás vai receber ciclovia logo ao lado das calçadas, nos dois sentidos. A pista terá em média entre 0,50 e 0,70 metro de largura e 0,10 a 0,15 metro de elevação. A opção por levar os ciclistas para perto das calçadas vai evitar que eles cruzem a via a cada parada. Para organizar a convivência com pedestres, a ciclovia terá ao seu lado a faixa verde de arbustos. A Goiás tem ciclofaixa de lazer desde o ano passado, que funciona apenas aos domingos nas pistas centrais. Ela deixará de existir com a ciclovia permanente.

Que venham patinetes e bikes elétricas

A ciclofaixa da avenida vai abrir espaço para que a cidade seja a primeira do ABC preparada para receber patinetes e bicicletas elétricas alugadas via aplicativo, como já existe na capital e em outras grandes cidades. São Caetano já tem em vigor leis específicas para a chegada de empresas do serviço. Mas a ausência de espaços adequados, como as ciclofaixas, tem deixado o ABC longe até agora dos projetos de expansão dos novos meios de transporte.