Passarela desaba e interdita pista da Marginal Tietê

A Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco segue totalmente interditada na altura do Tietê Plazza Shopping.

Uma passarela de serviço desabou atingindo três veículos, dois ônibus e um carro.

Vinte agentes do Corpo de Bombeiros em quatro viaturas realizam o atendimento no local. A corporação confirmou que a vítima da queda teve apenas ferimentos leves.

Hélio Menezes, uma das vítimas, conta que estava ventando muito no momento do desabamento da estrutura sobre o veículo.

Ele estava com um colega de trabalho no caminhão no momento em que a passarela caiu. O motorista relatou que foi enorme o susto da dupla com o estrondo. Nenhum dos dois ficou ferido.

O secretário municipal de Segurança Urbana, coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, responsável pela Defesa Civil, está a caminho da Marginal do Tietê, onde uma passarela desabou e deixou dois feridos.

Segundo o município, a passarela é de responsabilidade da empreiteira que fazia obras no local.

VEJA NOTA DA PREFEITURA

O prefeito Bruno Covas, ao ser informado sobre o incidente com a passarela na Marginal, determinou que o secretário de Segurança Urbana, coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, responsável pela Defesa Civil, siga imediatamente para o local. Segundo as primeiras informações, trata-se de uma passarela de apoio, sob responsabilidade da empreiteira que fazia obras no local. Assim que houver outras informações, elas serão divulgadas.