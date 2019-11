Parlamentares pró-Evo Morales declaram greve de fome na Bolívia

Nesta quinta-feira, deputados do partido boliviano Movimento ao Socialismo (MAS) ocuparam a Assembleia Legislativa do país e anunciaram uma greve de fome. O MAS é a legenda do ex-presidente Evo Morales.

O recém-eleito presidente da Câmara, Sergio Choque, contou ao RT que a demanda do grupo é paz na Bolívia e o fim da violência pela Polícia e Forças Armadas. Choque propôs então um projeto de lei que obriga militares a deixarem as ruas, chamados para conter as manifestações.

O parlamentar também afirma que partidários de Evo reprovam atos de vandalismo em protestos pelo país: "As autoridades correspondentes devem realizar investigações [sobre os casos]".

Mais informações em breve…