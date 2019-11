Ataque em escola na Califórnia deixa um morto e três feridos

Uma estudante morreu e três ficaram feridos após um ataque a tiros em um colégio na Califórnia nesta quinta-feira, 14. O ataque ocorreu na escola Saugus, em Santa Clarita, a 48 quilômetros de Los Angeles.

O suspeito pelo ataque foi detido e estaria sendo atendido em um hospital da região. Segundo a CNN, citando fontes policiais, o homem morreu, mas isso não foi confirmado oficialmente.

O porta-voz da polícia Bob Boese afirmou que ao menos uma arma usada na ação foi recuperada. Um homem asiático usando roupas escuras foi descrito como o suspeito.

This is still a very active situation. Reports of approximately 5 victims being treated. Parents, deputies are on scene everywhere protecting your children.

— SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019