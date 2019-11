Fuvest: ônibus que atendem a USP terão reforço de frota no domingo

As linhas de ônibus que fazem a ligação entre a Cidade Universitária (USP) e a estação do metrô Butantã terão carros extras neste domingo, dia da prova da primeira fase do vestibular da FUVEST 2020, que começa às 10h.

Essas linhas juntas transportam cerca de 2,5 mil passageiros no domingo.

Neste ano, são esperados 129.148 estudantes para realizar a Fuvest 2020, sendo 117.019 disputando 8.317 vagas na USP (Universidade de São Paulo). Outros 12.129 são treineiros – ou seja, não terminam o ensino médio neste ano.

