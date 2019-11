Fuvest: Medicina na USP tem disputa de 129 candidatos por vaga

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quinta-feira, 14, a relação candidato por vaga de cada curso. Medicina continua sendo o curso mais concorrido, com 129 inscritos para cada vaga. O vestibular é uma das formas de acesso às vagas da Universidade de São Paulo.

Para 2020, a USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Do total, 8.317 são destinadas exclusivamente à seleção pela Fuvest. O restante tem seleção com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesta edição, a Fuvest teve 129.148 inscritos, sendo 12.129 treineiros.

Os candidatos puderam optar por concorrer por vagas em três categorias: Ampla Concorrência (sem exigência de pré-requisito), Ação Afirmativa EP (vagas destinadas aos candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras) ou Ação Afirmativa PPI (vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras).

Confira a relação candidato por vaga de todas as carreiras e modalidades no site www.fuvest br/wp-content/uploads/inscritos_2020.pdf. Veja abaixo a concorrência das 15 carreiras com maior concorrência:

AS 15 CARREIRAS COM MAIOR RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR VAGA

Carreira – Candidatos por vaga

Medicina – 129,46

Medicina/Bauru – 124,21

Medicina/Ribeirão Preto – 89,04

Psicologia – 73,67

Relações Internacionais – 58,6

Curso Superior do Audiovisual – 46,92

Psicologia/Ribeirão Preto – 43,24

Medicina Veterinária – 42,91

Ciências Biomédicas – 37,21

Design – 32,36

Publicidade e Propaganda – 31,2

Fisioterapia – 31,17

Jornalismo – 29,1

Artes Visuais – 26,57

Arquitetura/FAU – 25,94