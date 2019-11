Fuvest divulga locais de prova para vestibular 2020; saiba como consultar

A Fuvest 2020 será no dia 24 de novembro e, a 10 dias da prova, nesta quinta-feira (14), a fundação responsável pelo vestibular divulgou os locais de prova da primeira fase. Para consultar a informação, o inscrito deve acessar a “área do candidato”.

O espaço é restrito, por isso é preciso inserir o e-mail e senha cadastrados. Depois, é só verificar as informações do local de prova junto das demais preenchidas no ato da inscrição.

Neste ano, são esperados 129.148 estudantes para realizar a Fuvest 2020, sendo 117.019 disputando 8.317 vagas na USP (Universidade de São Paulo). Outros 12.129 são treineiros – ou seja, não terminam o ensino médio neste ano.

O vestibular não é a única forma dos estudantes garantirem sua entrada na USP – 2.830 vagas serão ofertadas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), tendo seu acesso pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado neste mês. As últimas 113 vagas vão para estudantes brasileiros participantes de competições do conhecimento, totalizando 11.147 vagas.

De acordo com a Fuvest, as carreiras mais concorridas para 2020 são os cursos de Medicina de São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto. Na outra ponta, as graduações com menor número de inscritos são Engenharia de Biossistemas (Pirassununga), Biblioteconomia e Ciência da Informação (Ribeirão Preto) e Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (São Paulo, Butantã).

Depois da prova, a lista com os aprovados para a segunda fase sai no dia 9 de dezembro. Depois, entre 13 e 21 de dezembro, serão realizadas as provas de habilidades específicas – menos para Artes Cênicas, com avaliação entre 8 e 10 de janeiro.

A segunda fase da Fuvest 2020 será nos dias 5 e 6 de janeiro de 2020. A primeira chamada será divulgada no dia 24 de janeiro e a segunda no dia 31 de janeiro. São três chamadas, até 7 de fevereiro, e as vagas remanescentes podem ser pleiteadas a partir do dia 10 de fevereiro.