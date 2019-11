Feriado começa com chuva e termina com sol

Quem for viajar neste feriado deverá se preparar: os próximos dias devem ser de chuva na cidade, litoral e interior do estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O sol pode aparecer timidamente no litoral apenas no domingo.

O tempo hoje deve ficar nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas em todo o estado. Na capital, a mínima dever ser de 18ºC, e a máxima, de 25ºC.

Amanhã e sábado deverão ser parecidos na região, com céu nublado e chuva. Na sexta-feira, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC; e, no sábado, 16ºC a 23ºC.

No domingo, o dia deve ficar nublado a parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida, com mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.

Litoral e interior

Segundo o meteorologista do Inmet Franco Villela, o tempo também deverá ficar instável nos litorais norte e sul e interior do estado.

Enquanto o interior deverá ter períodos de sol já no sábado, ele só deve aparecer entre chuviscos no litoral no domingo.