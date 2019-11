Vítima de bala perdida, menina Ketellen será enterrada nesta quinta no Rio

A menina Ketellen Umbelino, de 5 anos, que morreu após ser atingida por uma bala perdida vai ser enterrada na tarde desta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro. Ela é a sexta criança morta nessa circunstância em 2019 na capital fluminense.

Na quarta (13), a Polícia Civil prendeu um miliciano acusado de participar da morte da menina. Thiago Porto é acusado de integrar uma quadrilha que age em Realengo, na zona oeste, onde a vítima foi atingida, na terça-feira. A tia-avó da criança, Daisy da Costa, de 60 anos, conta que mesmo caída, baleada, a criança tentou acalmar a mãe. “Mãe, não chora não, mãe", disse ela.

No mesmo dia em que a menina foi baleada, o governador Wilson Witzel afirmou que o os tiroteios não são uma realidade no Rio de Janeiro, apenas em algumas comunidades. Ontem, o gari Francisco de Paulo da Silva, de 61 anos, morreu atingido, na cabeça, por uma bala perdida enquanto trabalhava no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte.

Na mesma região, uma mulher ficou ferida, depois de ser atingida por uma bala perdida na perna durante confronto entre policiais civis e criminosos na favela do Jacarezinho. Um levantamento da BandNews FM aponta que só esse ano 145 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio, sendo 35 morreram.