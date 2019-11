Chuva deixa um morto, dois feridos e 76 desabrigados no Espírito Santo

O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu e duas foram socorridas com ferimentos após um desmoronamento de terra no Espírito Santo. O acidente ocorreu na zona rural de Santa Leopoldina, região serrana do Estado.

Mãe e filho, de seis anos, estão internados em hospitais da região. O Corpo de Bombeiros conseguiu chegar na residência no final da manhã desta quinta-feira (14), com o helicóptero da Polícia Militar.

LEIA MAIS:

Ataque em escola na Califórnia deixa ao menos cinco feridos

Vítima de bala perdida, menina Ketellen será enterrada nesta quinta no Rio

A forte chuva que atinge o Espírito Santo desde esta quarta-feira deixa 76 pessoas desalojadas e quatro cidades em alerta máximo para ocorrências de transbordamento de rios e desmoronamento de barreira.

A BR 262, principal ligação entre o Espírito Santo e Minas Gerais, está totalmente interditada em Domingos Martins, devido a deslizamento de terra na pista.