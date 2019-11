Bruno Covas vai deixar hospital nesta quinta, após 23 dias internado

Internado desde 23 de outubro no hospital Sírio-Libanês (centro), o prefeito Bruno Covas (PSDB), 39 anos, tem alta médica prevista às 17h desta quinta-feira (14).

O prefeito terminou de receber a segunda aplicação de quimioterapia na quarta (13), que durou 30 horas, para tratar de um câncer na transição entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado. Segundo amigos, ele não teve efeitos como enjoo ou indisposição, comuns nesse tipo de tratamento.

Covas ainda vai receber uma terceira aplicação de quimioterapia para então passar por nova avaliação da evolução da doença. Os médicos constataram que a embolia pulmonar e o coágulo diagnosticado no átrio –cavidade do coração– se reduziram, por isso ele deve ter alta hoje. Nesse período, Covas manteve despachos com secretários no hospital.

Veja também:

Fuvest divulga locais de prova para vestibular 2020; saiba como consultar

Linhas do metrô de São Paulo terão alterações durante o feriado nesta sexta