Linhas do metrô de São Paulo terão alterações durante o feriado nesta sexta

Devido ao feriado da Proclamação da República, nesta sexta (15), três linhas do Metrô de São Paulo terão alterações. A Linha 2-Verde vai ficar totalmente parada, entre 4h40 e 10h da manhã, por causa de testes.

Todas as estações entre Vila Prudente e Vila Madalena estarão fechadas, mas ônibus do sistema emergencial PAESE vão percorrer esse trecho.

Já na Linha 3-Vermelha, os trens vão circular com velocidade reduzida e por uma única via, no trecho entre as estações Penha e Carrão, a partir das 16h30. O motivo é a instalação de um novo sistema de controle e movimentação dos trens por lá.

E a Linha 15-Prata, do Monotrilho, vai abrir somente a partir das 14h, na sexta (15), no sábado (16) e no domingo (17), por causa de testes. Ônibus do sistema emergencial PAESE vão circular entre as estações Vila Prudente e Jardim Planalto nesse período.