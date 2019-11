Em um ano de vistorias, 12 pontes ou viadutos de São Paulo tiveram obras de manutenção

Um ano após o acidente no viaduto da Marginal Pinheiros, que fechou trechos da via expressa por quatro meses, a Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (13) um balanço sobre seu plano de vistoria de todas as estruturas elevadas da capital.

Até esta quarta-feira (13), foram feitas avaliações visuais em 126 pontes ou viadutos na cidade, totalizando 222 unidades estruturais (quando um mesmo local possui estruturas diferentes). Destes, 12 locais já tiveram obras iniciadas ou terminadas.

Após a primeira checagem, a prefeitura solicitou, via contratos emergenciais, a produção de laudos estruturais de 20 elevados – 12 deles começaram ou já concluíram obras de manutenção – a custo de R$ 37,9 milhões. São eles:

Concluídas

• Ponte do Limão;

• Ponte Dutra;

• Viaduto Marginal Pinheiros (T5);

• Ponte Freguesia do Ó;

• Ponte da Casa Verde;

• Pontilhão Itaim;

• Ponte Jânio Quadros (Vila Maria)

Em andamento:

• Ponte Jaguaré;

• Viaduto Miguel Mofarrej;

• Viaduto Alcântara Machado;

• Pontilhão Córrego Três Pontes;

• Ponte Cidade Jardim.

Apesar das obras iniciadas em pontes e viadutos com maior risco, todos os demais viadutos ou pontes de responsabilidade do município receberão equipes técnicas para laudos aprofundados. Duas licitações em andamento buscam empresas para avaliar 37 locais, e outros editais vão abordar estudos nas 69 estruturas elevadas restantes.