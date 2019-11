Vestibular: candidatos têm ‘maratona’ pela frente

Depois das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizadas nos dois últimos domingos, uma maratona intensa de vestibulares aguarda candidatos nas próximas semanas.

Ela começa na próxima sexta-feira, dia 15, quando os 95.440 inscritos para a Unesp (Universidade Estadual Paulista) farão as provas para tentar ingressar em uma das 7.725 vagas.

Dois dias depois, no domingo, 17 de novembro, é a vez da primeira fase da Unicamp, com 72.859 inscritos. Os portões serão fechados às 13h (horário de Brasília). Os candidatos deverão levar o original do documento de identidade indicado na inscrição, canetas de cor preta em material transparente, lápis preto e borracha.

No outro domingo, dia 24 de novembro, será realizada a primeira fase da Fuvest, que dá acesso a vagas em cursos da USP (Universidade de São Paulo) –são 8.317 no vestibular deste ano.

Quem se inscreveu para o vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) tem mais uma data para incluir nessa maratona: 1º de dezembro, quando será aplicada a primeira fase do exame.

CALENDÁRIO

15/11 (sexta-feira) – Unesp

17/11 (domingo) – Unicamp

24/11 (domingo) – Fuvest

1º/12 (domingo) – ITA