Trânsito de SP ‘mata’ mais aos domingos

Pesquisa realizada por Instituto Cardeal e WRI Brasil mostrou que, apesar de sexta-feira ser o dia com mais acidentes de trânsito, a média de ocorrências fatais é maior aos domingos na cidade de São Paulo.

O estudo analisou os 86.167 acidentes entre 2014 e 2018. Nesse período, as sextas-feiras ficaram com média de 2.765 acidentes e de 119,4 de ocorrências com óbitos ao ano. No mesmo intervalo de tempo, os domingos tiveram média de ocorrências totais de 2.168 por ano, mas a de acidentes fatais alcançou 174,2.

“No domingo, as pistas estão mais vazias e velocidades maiores ficam atrativas. Isso é o que aumenta o risco de morte quando há acidentes”, diz Diogo Lemos, analista de segurança viária da WRI.

A pesquisa também revelou que cruzamentos são mais perigosos que trechos sem encontro de vias. A média de ocorrências com mortes por km nas intersecções das ruas é de 0,059, enquanto a mesma relação para meios de quadra é de 0,047.

Segundo Lemos, isso é consequência do desenho do sistema viário voltado ao automóvel, com esquinas com curvaturas baixas.

Para reduzir mortes no trânsito, a CET citou medidas como 20% a mais de tempo para pedestres em semáforos, ampliação e revitalização de sinalização, e implantação de áreas calmas.