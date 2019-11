Sai o gabarito do Enem

A partir desta terça-feira, os gabaritos do Enem estarão disponíveis, no site (https://enem.inep.gov.br/), no portal do Inep (http://portal.inep.gov.br) e no app do Enem para smartphones.

No total, são seis gabaritos para cada dia e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis.

Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados também na Página do Participante ou no aplicativo do Enem, em data a ser anunciada, a partir de consulta com CPF e senha. A previsão é de que ocorra em janeiro