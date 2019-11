Mega-Sena acumula; prêmio vai para R$ 10,5 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.207 da Mega-Sena, sorteada nesta quarta-feira, e o prêmio para o sorteio do próximo sábado vai para R$ 10,5 milhões.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTA QUARTA-FEIRA FORAM:

06, 10, 11, 43, 53, 55

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 39 apostadores fizeram 5 pontos e cada um ganhou R$ 49.905,76.

Outros 2.736 apostadores fizeram a quadra e cada um vai levar para casa R$ 1.016,25

