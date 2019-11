Instituição faz curso de capacitação tecnológica para desempregados em São Paulo

Em filas de entrevistas de emprego, são comuns os relatos de pessoas que estão há anos sem um trabalho fixo e estabilidade. Para auxiliar profissionais em busca de recolocação no mercado, a Garage Criativa promove uma academia de capacitação e formação para desempregados focada em carreiras emergentes na tecnologia.

O curso, de 40 horas, acontece do dia 29 de novembro e 5 de dezembro, com inscrições gratuitas e limite de 20 vagas – será feita uma seleção com os candidatos. Entre o conteúdo que será ensinado estão práticas de Design Thinking, User Experience, Scrum Master, Lean Startup e Agile.

Veja também:

Festival de música indígena reúne mais de 15 artistas em São Paulo; saiba como apoiar

Passeio turístico de trem até Paranapiacaba abre reservas para viagens nas férias

“Organizações buscam por profissionais que tenham conhecimento e estejam alinhados com as abordagens emergentes”, disse o co-fundador da empresa Marco Antonio Silva. De acordo com o Garage Criativa, 90% dos participantes da imersão voltaram a trabalhar após o curso.

Conheça mais sobre o curso e saiba como se inscrever clicando aqui.