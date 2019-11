Feriado em São Paulo: rodízio será suspenso nesta sexta

O Rodízio Municipal de Veículos será suspenso nesta sexta-feira (15) em São Paulo, por causa do feriado de Proclamação da República. Com isso, veículos com placas que terminam com os números 9 ou 0 poderão circular normalmente das 7h às 10h e das 17h às 20h.

A restrição dentro do centro expandido da capital paulista volta a vigorar na segunda-feira (18), para veículos com placas que terminam com os números 1 ou 2. O desrespeito ao rodízio municipal é uma infração de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista.

As Zonas Máximas de Restrição para Caminhões e Fretados também serão liberadas na sexta. Já no sábado (16), as proibições existentes para os veículos pesados retornam.

Zona Azul no feriado?

Uma dúvida constante dos paulistanos é sobre a utilização de vagas de estacionamento rotativo nas ruas da capital, chamadas de Zona Azul, em feriados. Nesta sexta, Proclamação da República, a Zona Azul funciona normalmente, conforme a sinalização indicada em cada via.

Por isso, antes de estacionar, verifique se o período de Zona Azul está ativo e não deixe de comprar seu CAD (Cartão Azul Digital). Estacionar em local de Zona Azul sem ativar o CAD é uma infração de nível leve, com multa no valor de R$ 53,20 e acréscimo de três pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista.