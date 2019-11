Enem: confira o gabarito das provas

Os gabaritos do exame do Enem já estão disponíveis para consulta pelo site, no portal do Inep e no app do Enem para smartphones.

No total, são seis gabaritos para cada dia e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis.

LEIA TAMBÉM:

Feriado: postos do Detran-SP fecham nesta sexta e sábado

Mega-Sena paga R$ 6,5 milhões nesta quarta-feira

Os resultados individuais só serão revelados a partir de janeiro do ano que vem.