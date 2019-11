Blocos de Carnaval terão de desligar som até 19h

Publicadas ontem no Diário Oficial da cidade, as regras para o Carnaval de rua da cidade em 2020 preveem que os equipamentos de som elétrico sejam desligados até as 19h para que o público possa se dispersar. Além disso, os trios elétricos não poderão circular nas zonas estritamente residenciais.

Neste ano, o total de inscritos bateu recorde: 865 blocos para 960 trajetos. Eles ainda estão sob análise da comissão do Carnaval para saber se serão aprovados.

O que já se sabe são as datas para ensaios e desfiles. No guia publicado ontem, foi definido como período de atividades prévias os sábados e domingos entre os dias 11 de janeiro e 9 de fevereiro de 2020, exceto o 25 de janeiro, por ser aniversário de São Paulo. Os desfiles oficiais serão distribuídos em três períodos: o pré-Carnaval, em 15 e 16 de fevereiro, o Carnaval, entre 22 e 25 de fevereiro, e o pós-Carnaval, em 29 de fevereiro e 1° de março.

Outra descrição é em relação à equipe necessária para que os desfiles ocorram. Blocos de até 5 mil pessoas precisam ter cordeiros – que seguram as cordas do bloco – a cada 2 metros. Nas agremiações com até 40 mil pessoas, serão necessários bombeiros civis, seguranças e equipe de produção. Quando o público previsto for superior a 40 mil, um plano de segurança específico é obrigatório.