Uber expande programa de fidelidade para 5 novas cidades

A Uber expandiu seu programa de fidelidade para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. O Uber Rewards dá descontos, corridas gratuitas e preferência por carros em aeroportos.

Até então, o programa estava disponível apenas em Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Brasília, Goiânia, Vitória, Santos, São José dos Campos e Florianópolis.

Cada real gasto com Uber Eats, UberX, UberX VIP e Uber Juntos se converte em um ponto do programa. No Uber Select e no Uber Black, cada real se converte em dois pontos.

O acúmulo de pontos resulta na entrada em diferentes categorias. Serão quatro: Azul (até 400 pontos), Ouro (a partir de 400 pontos), Platina (a partir de 1.500) e Diamante (a partir de 4.000 pontos). Todos que se cadastrarem no programa já começam na categoria Azul e a participação é gratuita.