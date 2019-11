Não tem greve: Metroviários decidem continuar pressionando empresa por acordo

Em assembleia realizada nesta terça-feira na sede do sindicato, os metroviários decidiram continuam pressionando o Metrô para chegarem a um acordo para a categoria e descartaram a paralisação imediata dos serviços, por enquanto.

A categoria pretende realizar nova assembleia próximo ao dia 25 para discutir novamente a possibilidade de greve, caso não haja acordo.

Na sexta (8), eles anunciaram estado de greve após entrar em um impasse com a concessionária do metrô sobre a jornada de trabalho e escalas propostas aos trabalhadores. O Acordo Coletivo vigente expirou no domingo (10), e não houve acordo com a empresa e representantes do governo até o momento.