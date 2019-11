Animais ganham atendimento gratuito em São Caetano

A Prefeitura de São Caetano anunciou pacote de medidas para atendimento de animais domésticos que inclui serviço móvel e hospital veterinário gratuitos e lei para o transporte dos pets nos ônibus municipais.

O trailer Saúde Animal em Movimento já poderá ser visto nas ruas da cidade neste mês. O veículo terá capacidade para até 30 castrações gratuitas por dia, além de realizar consultas e atendimentos de baixa complexidade.

Neste caso, porém, os serviços serão voltados para animais comunitários, como os acolhidos por ONGs e demais protetores, e população de baixa renda cadastrada em programas sociais. A prefeitura diz que a programação dos bairros que receberão o Saúde Animal em Movimento será divulgada nesta semana.

Já o hospital veterinário universitário tem previsão de funcionar a partir do segundo semestre de 2020. Ele será mantido pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que receberá no próximo ano sua primeira turma do curso de medicina veterinária e utilizará o espaço para estágio de seus estudantes.

Consultas e procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidades serão disponibilizados gratuitamente a toda população. O hospital funcionará dentro do Civisa (Centro Integrado de Vigilância à Saúde), na rua Justino Paixão, 141, bairro Mauá, após reforma para adaptação do espaço.

Transporte

O prefeito José Auricchio Júnior enviou para a Câmara projeto de lei que libera o transporte de animais domésticos com até 10 kg nos ônibus municipais. Eles deverão ser conduzidos em caixas adequadas e, em dias úteis, fora do horário de pico, que é das 6h às 10h e das 16h às 19h.

Será cobrada tarifa pela utilização de assento pelo animal, se for o caso, com o limite de dois bichos por viagem a bordo dos ônibus. O projeto deverá ser analisado pelos vereadores nas próximas semanas.