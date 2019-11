Reforma da Previdência será promulgada nesta terça-feira

As novas regras para a aposentadoria começam a valer a partir desta terça-feira com a promulgação da Emenda Constitucional da reforma da Previdência. A sessão solene está marcada para as 10h no Congresso.

A principal medida da reforma da Previdência é a fixação de uma idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) para a aposentadoria.

As mulheres terão 15 anos mínimos de contribuição. Os homens que já contribuem para o INSS também terão 15 anos de contribuição, mas os que ainda não entraram no mercado de trabalho terão de contribuir por pelo menos 20 anos para conquistar a aposentadoria.

O texto também estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários (em vez de permitir a exclusão das 20% menores contribuições) e determina regras de transição para os trabalhadores em atividade.

Cumprida a regra de idade, a aposentadoria será de 60% do valor recebido com o mínimo de contribuição exigido. Cada ano a mais de trabalho eleva o benefício em dois pontos percentuais, chegando a 100% para mulheres com 35 anos de contribuição e 40 anos para homens da iniciativa privada.

A reforma também define novas alíquotas de contribuição, que começam a valer a partir de março de 2020. Para a iniciativa privada, os percentuais vão variar de 7,5% a 14%. O cálculo será feito sobre cada faixa de salário.

Após a promulgação, o Senado deve concluir a votação da chamada PEC paralela, que permitirá a adesão de estados e municípios à reforma da Previdência.