Marinha inicia investigação para auxiliar pessoas intoxicadas pelo óleo em Pernambuco

A Marinha iniciou nesta terça-feira (12) uma investigação para auxiliar no tratamento de pessoas que apresentarem sintomas de intoxicação depois de entrar em contato com o óleo em Pernambuco.

Durante a semana serão visitadas as praias dos Carneiros, de Itapoama e São José da Coroa Grande. A programação vem sendo definida com orientação do Ibama.

A ideia é reunir dados e encaminhar para as autoridades de saúde locais. Desde o fim de semana, 700 militares atuam numa base montada no Porto de Suape, em Pernambuco.

Na Bahia, novas manchas chegaram ontem em localidades de Camamu; e nas praias de Bombaça, em Maraú; e Bainema, na Ilha de Boipeba, em Cairu, cidades turísticas do sul do estado.

De acordo com o Ibama, já são 494 localidades atingidas pelo óleo em todo o Nordeste e no Espírito Santo.