Covas inicia nesta terça-feira o 2º ciclo de quimioterapia

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), inicia nesta terça-feira (12) o segundo dos três ciclos de quimioterapia a que será submetido no tratamento de um câncer entre esôfago e estômago, que tem metástase para o fígado. O procedimento tem duração prevista de 30 horas.

Covas está internado desde 23 de outubro no Hospital Sírio-Libanês. Ele deu entrada se queixando de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose das veias fibulares –formação de coágulo nas pernas– e uma tromboembolia pulmonar –quando o coágulo sobe para o pulmão. Três dias depois, após exames mais sofisticados, confirmaram o tumor do tipo adenocarcinoma no trato digestivo.

O prefeito permaneceu internado para tratar a tromboembolia. Na semana passada, foi encontrado um coágulo no átrio direito –cavidade do coração.

O último boletim médico, de ontem, informa que ele está em boas condições clínicas, que os trombos estão sob controle e já diminuíram e, por isso, a medicação de anticoagulação, que era administrada por via intravenosa, passou a ser dada por via subcutânea.

Na semana retrasada, o prefeito passou pelo primeiro ciclo de quimioterapia, de 30 horas. Depois das três sessões completadas, Covas vai passar por nova avaliação para entender como prosseguir o tratamento.

Ele transferiu o gabinete para o quarto do hospital, onde diariamente despacha com secretários. Também grava vídeos sobre medidas que vem tomando na prefeitura e as posta em redes sociais.