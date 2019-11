Carlos Bolsonaro amanhece sem contas nas redes sociais

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro pelo PSC, amanheceu nesta terça-feira (12) com seus perfis pessoais nas redes sociais desativados.

Filho mais atuante do presidente Jair Bolsonaro nas redes, seus perfis pessoais no Twitter, Facebook e Instagram estão fora do ar e não se sabe se ele próprio apagou ou foi suspenso.

Segundo o jornal O Globo, uma pessoa próxima ao político disse que ele "vai dar um tempo" pois está "irritado com muita coisa que anda acontecendo". A identidade da fonte não foi revelada, assim como o motivo da irritação de Carlos.

Veja também:

Processo por suposta ameaça do ex-secretário da Cultura de Doria é arquivado

Marinha inicia investigação para auxiliar pessoas intoxicadas pelo óleo em Pernambuco