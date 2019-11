Band fecha acordo com o maior grupo de TV chinês

O Grupo Bandeirantes de Comunicação e o China Media Group, dono do maior canal de TV aberta do país, o CCTV, e do maior canal de notícias, CGTN, acabam de firmar um novo acordo. Com isso, o intercâmbio de conteúdo entre os dois grupos ganha maior amplitude. Assinado ontem na sede da Band, no Morumbi, o novo acordo começa com o lançamento dos projetos “Frases Clássicas Citadas pelo Presidente Xi Jinping”, série do CMG que será exibida nos canais BandNews TV e Arte 1, e a coprodução “Mundo China”, que será levado ao ar diariamente no BandNews TV.

“O documentário ‘Mundo China’ já foi traduzido em inglês, espanhol, italiano e japonês. Esperamos que o lançamento na versão em português possa ajudar o povo brasileiro a conhecer melhor o nosso país”, disse o presidente do grupo chinês, Shen Haixiong. Nas palavras dele, o acordo também prevê uma parceria tecnológica, e deu como exemplo as possibilidades que se abrirão com a chegada da internet 5G ao Brasil.

“Agora temos a oportunidade de mostrar para os chineses quem somos no dia a dia e conhecer a produção deles diariamente. É uma aliança muito interessante”, afirmou João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes. “Assisti a alguns programas e fiquei muito impressionado. Temos muita coisa para fazer e muito entrosamento”, completou. O governador Joao Doria (PSDB) destacou a proximidade com a China: “A China, maior parceiro comercial do país, será ainda mais nos próximos anos”.

O embaixador Sérgio Amaral enfatizou: “Nessa aproximação, todos ganham, inclusive o público, que vai conhecer mais de uma realidade que é tão distante, mas ao mesmo tempo tão próxima”.

Google seleciona projeto do grupo

O projeto REC, do Grupo Bandeirantes, criado para acelerar a distribuição de vídeos e áudios em redações, está entre os anunciados pelo Desafio de Inovação da Google News Initiative na América Latina. Ao todo, foram selecionados 30 projetos, com valor total de R$ 16,5 milhões.

“Em tempos de fake news, o objetivo é desenvolver uma ferramenta que vai acelerar exponencialmente a distribuição de conteúdo de qualidade e credibilidade nas plataformas digitais. Essa é uma iniciativa open source, que no futuro poderá ajudar outros veículos de comunicação neste desafio, o que fortalece o jornalismo e a democracia”, avalia André Luiz Costa, diretor geral de mídias digitais do Grupo Bandeirantes.