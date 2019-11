'Aliança pelo Brasil': Bolsonaro deve anunciar saída do PSL e criação de novo partido nesta terça

O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar nesta terça-feira (12) a saída do PSL para criar um partido. Segundo a advogada Karina Kufa, que representa o presidente, a legenda vai se chamar “Aliança pelo Brasil”. Uma reunião com outros filiados do PSL será realizada às 16h em Brasília.

O deputado Bibo Nunes, da ala bolsonarista no PSL, diz que parlamentares aliados ao presidente devem migrar para o novo partido. A ideia é que o “Aliança pelo Brasil” seja criado a tempo de estar representado nas eleições municipais do ano que vem – data limite é em abril do ano que vem, seis meses antes do pleito.

Para isso ser possível, são necessárias 490.000 assinaturas em pelo menos nove estados brasileiros. Os advogados que assessoram o projeto político de Bolsonaro buscam também garantir a transferência do Fundo Partidário do PSL para a nova sigla. No ano que vem, o partido atual do presidente terá R$ 400 milhões para campanhas eleitorais.

