Primeira Delegacia da Defesa da Mulher tem nova sede em São Paulo

A sede da Delegacia da Defesa da Mulher mudou de endereço e foi inaugurada oficialmente nesta segunda-feira (11). O novo local da instituição fica na rua Vieira Ravasco, 26, no bairro do Cambuci, no centro de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o espaço agora é maior e permite um melhor atendimento às vítimas. Antes, a delegacia era localizada na rua Bittencourt Rodrigues, 200, também no centro da capital paulista.

Das 133 DDMs no Estado de São Paulo, 10 funcionam 24 horas por dia.