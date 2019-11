Perto do Dia Mundial da Diabete, campanhas oferecem testes gratuitos em São Paulo

O Dia Mundial da Diabete é lembrado anualmente em 14 de novembro, data de nascimento do cientista canadense Frederick Bantin que, em parceria com Charles Best, foi responsável pela descoberta da insulina, em outubro de 1921. O objetivo da campanha é aumentar a conscientização sobre a doença, falar dos cuidados com a saúde e da importância da prevenção.

É nesse mês do ano que diversas entidades e empresas se unem para alertar a população com ações que facilitam o diagnóstico precoce.

Uma delas é realizada pela ADJ Diabetes Brasil, que entre os dias 11 e 13 de novembro oferece testes gratuitos de glicemia no mezanino C da estação República do Metrô. A iniciativa ocorre das 10 horas às 17 horas.

As pessoas que apresentarem resultados alterados da glicemia, acima de 99mg/DL em jejum e acima de 140mg/DL duas horas após refeição ou aleatoriamente, serão encaminhadas para o balcão de orientação no próprio evento e receberão informações básicas sobre a diabete a fim de que procurem um serviço de saúde.

Segundo a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 7,7% da população adulta brasileira foi diagnosticada com diabete em 2018, um aumento de 40% em relação a 2006.

As mulheres são as que mais recebem o diagnóstico, com 8,1%, em relação aos homens, com 7,1%. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que 13 milhões de brasileiros convivam com a doença.

Nesta mesma ação da ADJ, haverá também um desfile de pessoas com diabete tipo 1 ou 2, de várias faixas etárias, no dia 13, entre 11 horas e 13 horas. A proposta é de Fabiana Couto, fundadora do movimento Divabética, que tem o intuito de mostrar à sociedade que pessoas com a enfermidade, que realizam o tratamento adequado, têm uma vida normal, autônoma, independente e podem ser felizes. Mais informações podem ser acessadas no site da ADJ

Outra iniciativa para a data é da Associação Nacional de Atenção ao Diabético (Anad), que vai oferecer exames gratuitos de glicemia, colesterol, aferição de pressão arterial, avaliação dos olhos, dos pés e da boca, medição do índice de massa corpórea (IMC) e análise nutricional na sede da instituição, em São Paulo. A ação ocorre nos dias 12, 13 e 14 de novembro, das 9 horas às 16 horas, na Rua Eça de Queiroz, 198, na Vila Mariana.

A Anad prevê que cerca de duas mil pessoas sejam atendidas durante os dias da campanha, que começou a sexta-feira, 8.

A iniciativa é apoiada pela Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes (Fenad) e conta com patrocínio da Bayer.

Como prevenir diabete

Médicos são unânimes: a melhor forma de prevenir a diabete e outras doenças é a prática de hábitos saudáveis. Isso inclui comer, diariamente, verduras, legumes e, pelo menos, três porções de frutas; reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras; evitar fumar e o excesso de bebida alcoólica, praticar atividades físicas (pelo menos 30 minutos todos os dias) e manter o peso controlado.

A obesidade é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de diabete.

Outros fatores que podem levar à doença e a que se deve ficar atento é pressão arterial alta, colesterol alto, doenças renais crônicas, síndrome de ovários policísticos (entenda mais aqui) e apneia do sono.