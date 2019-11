Pedal Anchieta 2019: Inscrições para descida de bike até Santos estão abertas

Os amantes da bicicleta já podem marcar em sua agenda um compromisso no dia 1º de dezembro. Um dos eventos em duas rodas mais populares de São Paulo, o Pedal Anchieta 2019 divulgou mais detalhes da edição deste ano e já está com inscrições abertas.

O propósito do evento é promover uma descida de bike até Santos. Se quiser participar dessa aventura, basta acessar o site oficial por meio deste link e realizar um cadastro gratuitamente.

Cerca de 17,3 mil pessoas já haviam se inscrito na manhã desta segunda-feira (11). A expectativa é a de que o número chegue a 50 mil ciclistas.

Como o próprio nome diz, o circuito é realizado por meio do sistema Anchieta-Imigrantes. A largada acontecerá das 6h às 8h30 no km 12,6 da Anchieta, pista central, sendo que ela estará reservada aos ciclistas desde o km 10. Os participantes do Grande ABC podem iniciar a corrida no acesso do km 22, em São Bernardo do Campo.

O retorno da baixada fica por conta de cada participante. A organização do Pedal Anchieta recomenda utilizar ônibus rodoviários e afirma que não haverá como retornar pedalando. Segundo o site oficial, qualquer tentativa de retorno em duas rodas será impedida devido ao tráfego de veículos.