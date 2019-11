Mega da Virada: começaram as apostas para prêmio de R$ 300 milhões

As loterias de todo o país estão recebendo desde esta segunda-feira as apostas para a Mega da Virada 2019, cujo prêmio estimado para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal é de R$ 300 milhões.

Assim como outros sorteios especiais, a Mega da Virada não acumula. Não havendo ganhador com seis dezenas, o prêmio da loteria vai para quem acertar a quina.

As apostas custam o mesmo valor do sorteio regular, R$ 4,50, e podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Mega da Virada será realizado em 31 de dezembro.